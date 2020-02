Drake, Kanye West, Cardi B, Travis Scott... Leur plus grosse preuve d'amour !

Les rappeurs américains sentent bon l'amour en cette Saint-Valentin.

Pour la Saint-Valentin, vous avez sans doute prévu un restaurant, un spa, un bel hôtel ou rien du tout ! Et bien ce n'est pas le cas des rappeurs américains. Travis Scott, Kanye West, Drake, Cardi B (...) ont de nombreuses fois prouver leur amour de façon incroyable ! Déclaration et mots doux en public ou cadeaux hors de prix, quand on a du succès et de l'argent, on ne compte plus ! Voici 8 preuves d'amour incroyables (et même parfois gênantes) des artistes américains :

KANYE WEST POUR KIM KARDASHIAN

Kanye West est un rappeur très romantique ! Depuis qu'il a officialisé sa relation avec la businesswoman Kim Kardashian, le rappeur la couvre de cadeaux. Parmi les choses les plus folles qui lui a offert, Kim a raconté au micro du "Pretty Big Deal" d'Ashley Graham que son chéri lui avait légué une partie de sa marque "YEEZY" pour la fête des mères ! Explications.

Une marque très connue aux Etats-Unis (sans doute Fashion Nova) avait proposé un contrat d'un million de dollars à Kim Kardashian pour porter leur nouvelle collection copiée sur la "YEEZY". Kanye West lui a déconseillé de prendre le chèque. Une semaine après, pour la fête des mères, le rappeur lui a fait livrer des fleurs avec deux enveloppes : une avec un chèque d'un million de dollars ! Et l'autre, avec un contrat pour devenir son associé officielle, au même titre que lui pour "YEEZY".

JAY-Z POUR BEYONCÉ

Le "couple goal" des Etats-Unis, Jay-Z et Beyoncé, s'offre toujours des cadeaux incroyables ! Après les voitures aux millions de dollars, les montres et les villas les plus chères au monde, Jay-Z a décidé de taper dans l'originalité en 2014 en privatisant... Le musée du Louvre ! Eh oui, bien avant le tournage du clip "Apsh*t", Jay-Z a déboursé la somme de 40 000 dollars pour pouvoir visiter le Louvre tranquillement en famille le temps d'une journée. En payant aussi cher, ils ont eu la liberté de faire de belles photos devant toutes les statues et autres tableaux tels que La Joconde. Les Carter sont tombés amoureux du musée mythique de la capitale, la preuve : trois ans après, ils se sont offert une nuit au musée pour tourner le clip "Apsh*t".

DRAKE POUR RIHANNA

En 2016 pour les MTV Video Music Awards, Rihanna doit recevoir le Vanguard Award qui salue toute sa carrière. Pour lui remettre le prix sur scène, Drake s’y colle ! À cette même période, leur featuring "Work", présent dans l’album "Anti" de la princesse de la Barbade, cartonne et les deux artistes sortent ensemble. Dans son discours, Drizzy raconte leur rencontre en 2005 lors du tournage d’un clip et fait l’éloge de Riri et ses multiples talents. Tandis que Drake conclue sa tirade et indique que Rihanna n’a pas changé depuis les premiers jours et qu’elle est la femme dont il est amoureux depuis ses 22 ans, celle-ci fait un dab… Pire encore, lorsqu’il lui remet le Vanguard Award, il s’approche d’elle pour l’embrasser et Riri tend sa joue. Aïe, coup dur pour le Canadien qui a ouvert son cœur devant le monde entier et qui s’est pris un râteau.

TUPAC SHAKUR POUR JADA PINKETT

La romance entre le rappeur et l’actrice Jada Pinkett est depuis longtemps très discutée. Bien qu’ils aient été meilleurs amis, tout le monde pense que la nature de leur relation était tout autre. On voit souvent des photos d’eux très jeunes et complices ou même un cliché où Tupac offre un bouquet de roses à Jada. Le rappeur a d’ailleurs écrit des poèmes pour elle, il s’ouvre en disant : "Tu m’apportes un orgasme sans sexe et tu le fais avec grâce. Tu es mon cœur dans sa forme humaine." La mort tragique de Pac en 1996 a mis fin à cette amitié et jamais personne ne saura si les deux intéressés s’aimaient vraiment. Une chose est sûre, ils se respectaient énormément et ne pouvaient pas vivre l’un sans l’autre. Depuis, Jada a construit sa vie sans son ami de toujours, a fondé une famille avec Will Smith, mais elle n’a pas manqué de parler de Tupac à ses enfants. Willow a même écrit une lettre dans laquelle elle demande au rappeur de revenir car "il manque à maman".

CARDI B POUR OFFSET

La polémique ! Pour les 28 ans du rappeur des Migos, sa chérie Cardi B galérait à lui trouver un cadeau. Elle avait confié qu'Offset avait déjà tout : de belles voitures, de belles montres, plusieurs maisons etc... Alors, elle a eu l'idée ingénieuse de lui offrir 500 000 dollars dans... un frigo ! Elle lui a même balancé qu'au moins avec tout cet argent, il pourrait lui offrir de beaux cadeaux. Prévoyante la Cardi... En tout cas, pour célébrer les 28 ans de son chéri, cette dernière l'a également emmené dans un club de striptease se faire twerker salement dessus. Une femme dont tout le monde rêve ?

OFFSET POUR CARDI B

L'année dernière, les parents de la petite Kulture, Offset et Cardi B ont connu une zone de turbulence. Offset aurait trompé sa femme avec une stripteaseuse, Bardi au sang chaud est partie frapper cette dernière et a quitté le père de sa fille. Dévasté, le rappeur a cherché par tous les moyens de la récupérer jusqu'à la preuve d'amour ultime : monter sur scène en plein concert de Cardi B pour lui déclarer sa flamme ! En décembre 2018, la Queen du rap US performait sur la prestigieuse scène du festival Rolling Loud à Los Angeles. En plein milieu de son concert, Offset débarque de nulle part avec un gros bouquet de fleurs pour lui demander pardon publiquement ! La rappeuse, en colère, l'a obligé à quitter la scène. Mais quelques semaines après, elle s'est remise avec lui.

TRAVIS SCOTT POUR KYLIE

Si vous vous y connaissez bien en voiture, la suite va vous surprendre ! Travis Scott et Kylie Jenner ont pour coutume de s'offrir des cadeaux relativement coûteux mais là, la note a dû vraiment piquer. Pour la naissance de leur fille Stormi en décembre 2018, Travis Scott a offert à Kylie une Ferrari Noire, le modèle "LaFerrari Aperta". Une voiture de sport au design impressionnant qui coute plus d'un million d'euros ! Malgré ses miliards de dollars, la businesswoman semble ravie de son cadeau : "J'arrive pas à croire qu'elle est à moi !".

KANYE WEST POUR AMBER ROSE

Alors qu’il est en plein concert à Philadelphie pour le Watch The Throne Tour avec Jay-Z, Kanye West est sur scène pour le morceau "Runaway" de l’album "My Beautiful Dark Twisted Fantasy". Kanye profite de cette musique pour déclarer sa flamme à Amber Rose. Entre les couplets il lâche, "Je veux remercier Philadelphie pour m’avoir offert la personne incroyable à qui cette chanson est dédiée", puis il ajoute : "Quand je te dis que ta robe n’est pas belle, ne m’écoute pas car je suis un connard, t’es toujours belle… Là où j’ai le plus merdé c’est de penser que tu serais toujours à moi." Car oui, à l’époque Amber Rose et Kanye West n’était déjà plus ensemble et elle vivait le parfait amour avec Wiz Khalifa. Il était un peu tard pour essayer de ramasser les pots cassés mais Yeezy s’en est remis depuis !