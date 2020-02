The Game : son tatouage hommage à Kobe Bryant sur le visage

The Game s'est fait tatouer l'ancien numéro de maillot de Kobe Bryant.

Depuis le décès de Kobe Bryant, les hommages se multiplient. Le dernier en date ? The Game. Il vient de se faire tatouer le chiffre "8" sur le visage. L’ancien numéro de maillot du basketteur.

Le 26 janvier dernier, la légende du basket Kobe Bryant et sa fille Gianna ont perdu la vie dans un accident d’hélicoptère. Ce drame a choqué et attristé le monde entier. Le rap game US a également été très affecté par ce tragique évènement. Les hommages se sont multipliés par la suite. The Game vient d’ailleurs de se faire tatouer un "8", l’ancien numéro de maillot de son frère de coeur sur le visage. Il a posté le résultat sur Instagram

Un "8" inscrit de façon horizontale en haut du sourcil gauche. C’est ce que The Game a décidé de se faire tatouer pour rendre hommage à Kobe Bryant. Pourquoi ce chiffre ? Avant de porter l’iconique "24", la légende des Lakers avait ce numéro gravé sur son maillot. C'est un chiffre qu'il avait déjà porté enfant quand il jouait en Italie. En plus de ça, lorsqu’il était au lycée, il a participé au Adidas ABCD Camp. Un endroit ou sont regroupées les pépites du basketball. A ce moment-là, Kobe portait le numéro 143. Il a donc choisi d'additionner le 1, le 4, et le 3. C’est là que le 8 est né.

The Game, proche du rappeur, savait l’importance qu’avait ce chiffre. En lui donnant un aspect allongé, le "8" prend la forme du symbole de l'infini. Il y'a donc une double représentation. En légende, celui qui a avoué pour quelle raison il a quitté Compton, écrit "Forever" qui veut dire "pour toujours".

Les tatouages sont très prisés parce qu’ils ont cette force d’être indélébiles. Une sorte de souvenir gravé dans la peau, à tout jamais.