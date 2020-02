Booba revient sur Instagram et se fait bannir !

Coup dur pour le Duc-zer qui perd son terrain de jeu préféré à tout jamais...

Une nouvelle un peu étonnante a rythmé ces derniers jours dans l'actualité Rap FR. En effet, le compte de Booba a été clôturé, après que ce dernier l'ait annoncé un peu plus tôt dans la journée du 30 janvier. Une suppression qui ferait suite à "une histoire de fesse", probablement celles de FIanso, publiées en story par Booba, certainement sans l'autorisation de l'artiste lui-même. Le rappeur a donc perdu son terrain de jeu et de chambrage favori, et même s'il ne se laisse pas faire, la sanction de la plateforme semble irrévocable.

???? Booba est de retour sur Instagram pic.twitter.com/k3yguYoNBh — RAPLUME (@raplume) February 1, 2020

Car le Duc avait même essayé de créer un second compte, boobaghost, grâce à un alias créé sur Facebook (qui appartient au même groupe qu'Instagram). Mais rien n'y fait, et ce deuxième compte a été lui aussi supprimé. Les causes de la suppression sont, selon un porte-parole de Instagram, le non respect des règles de a communauté, sans être plus précis que ça. En attendant, deuxième compte ou pas, 4,6 millions d'abonnés se sont retrouvés orphelins de leur source de divertissement préféré.

Wesh cousin t’as cru on a pas tweeter ou quoi?! ???????????? — Booba (@booba) January 31, 2020

Mais bon, Booba a rapidement migré sur Twitter, profitant de son retour sur l'Oiseau Bleu pour insulter Laurent Bouneau, directeur des programmes chez Skyrock, avec qui le Duc a u vieux contentieux. On imagine qu'il fera autant de dégâts sur ce nouveau réseau que sur l'ancien, car sur Twitter, l'ambiance est encore plus à la vanne et aux insultes gratuites que sur Insta. Il s'y sentira sûrement comme un poisson dans l'eau !