"Bad Boy 4 Life" de P.Diddy inspire les malades du cancer !

Les enfants atteints du cancer sont visiblement très inspirés par le classique de P.Diddy.

C'est la news un peu WTF de la journée, et cette fois, elle concerne un patron, et presque une légende, du rap game US. Une légende East Coast, puisqu'il s'agit de P.Diddy, et que si le reste de ses apparitions au micro n'ont pas forcément marqué l'histoire, il en restera au moins une notable, qu'on ne pourra jamais lui enlever. Cette chanson, c'est "Bad Boys For Life", l'hymne de Diddy rappée pour son label, et pour défendre son mode de vie luxueux, pointé du doigt par certains adversaires du rap game. Mais aujourd'hui, cette musique a pris un sens différent.

En effet, un groupe d'enfants atteint du cancer (on fait difficilement plus triste et plus injuste) essaie de se battre contre la maladie, et ils ont apparemment trouvé beaucoup de soutien dans le classique de P.Diddy mentionné plus haut. Un choix surprenant, qui s'explique par le côté motivant de certains lyrics pouvant être ré-interprêtés sous le sens d'un combat contre le cancer, dans lequel toute la famille doit rester soudée, comme le label de Diddy à la grande époque.

Le grand patron du rap a évidemment vu passer la vidéo, et l'a repartagée sur les réseaux. En annonçant évidemment qu'il passerait rendre visite aux enfants en personne pour leur faire plaisir, et qu'il danserait sur le morceau en leur compagnie. En reprenant les paroles préférées des enfants : "We Ain't Goin Nowhere" !