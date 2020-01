Notorious BIG : sa mère réagit à son entrée au Hall Of Fame !

Voletta Wallace a pris la parole pour s'exprimer sur l'entrée au Rock'n'Roll Hall Of Fame de son fils Biggie.

Attendue depuis longtemps, l'entrée de Notorious BIG au Rock'N'Roll Hall Of Fame, officielle depuis le 15 janvier 2020, a été un des événements lié au rap les plus commentés dans les jours précédents (avec la bagarre de Quavo à Paris). Que ce soit le rap game lui-même, ou bien plutôt les dans et les observateurs, tout le monde salue le talent de celui qui est un des plus grands rappeurs de l'Histoire, et qui le restera encore longtemps, grâce à un flow et une aisance à faire rimer les mots qui ne sera sûrement jamais égalée.

Plusieurs de ses proches ont également réagi à l'événement, en commençant évidemment par Faith Evans, son ancienne femme, ainsi que ses potes P.Diddy et Lil Kim. Mais, surtout, on a eu droit à une réaction de Voletta Wallace, mère de Notorious BIG, qui a affirmé : " en tant que mère, je suis extrêmement fière de toutes ses réussites. Vous savez, je continue de le voir comme un jeune homme, dans la force de la jeunesse, mais il n'est plus là pour être témoin de tout ça. Mais c'est un honneur, et je suis très heureuse de ça, en tant que mère".

Elle continue : "La plupart de ses sons disent la vérité. C'est peut-être très vulgaire, très proche du langage des rues, mais il était honnête. Il n'y avait absolument rien de faux dans ce qu'il faisait. Je pense qu'un si jeune homme qui arrive à faire preuve de tant de justesse et d'honnêteté dans ses paroles, c'est magnifique". Et en effet, on ne peut qu'être d'accord avec Mme Wallace.