Mariah Carey piratée, son compte Twitter s'en prend à Eminem

Les hackeurs de son compte ont insulté Eminem !

Comme chaque fin d'année, on entend parler de la plus diva des divas, Mariah Carey pour son "All I Want For Christmas" légendaire. Mais alors que les fêtes de Noël sont passées, la chanteuse est étrangement arrivée en tendances sur Twitter le soir du réveillon de Nouvel An. Non pas pour sa robe sirène en sequins argentée, mais car elle s'est faite pirater son compter Twitter et les hackeurs en ont profité pour insulter Eminem !

On pouvait lire : "Eminem a un petit pénis", "Yo le son où Eminem se fait insulter était lourd" ou encore "Eminem peut toujours avoir cette chatte".

Un groupe de hackeurs, qui se font appeler les Chuckling Squad, ont revendiqué le hack du compte Twitter de la diva sur leurs réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, Mariah débarque et réagit : "Je fais une sieste et voilà ce qu'il se passe ?"

La diva ne semblait pas plus préoccupée que ça, d'autant plus que Twitter a bien confirmé que le compte de la chanteuse avait été piraté. "Nous confirmons que le compte a été hacké. Dès que nous avons été mis au courant du problème, nous avons bloqué le compte et nous sommes actuellement en train d'enquêter sur la situation", a communiqué un porte-parole de l'application.

Eminem et Mariah ont un passé commun qui remonte au début des années 2000, Shady a insinué qu'ils étaient sortis ensemble, mais la diva avait démenti. D'autant plus qu'Eminem était en beef avec Nick Cannon, l'ex-mari de Mariah et le père de ses deux enfants.