Nick Cannon : après Eminem, il s'en prend à 50 Cent

Le podcasteur ne lâche pas l'affaire avec Shady !

Nick Cannon est visiblement déterminé à se payer la tête d’Eminem quitte également à s’attaquer au Many Man : 50 Cent.

Le 15 décembre dernier, Fifty continuait de se moquer et troller le présentateur de l’émission "Wild’n’out" via son compte Instagram, comme d’habitude, suite au beef qui l’oppose à Eminem. Ni une ni deux, Nick en profite pour répliquer via un autre post dans lequel il invite le rappeur du Queens à venir dans cette émission, pour un gros clash sur une prod, comme à l’ancienne.

Un post tiré d’un des films de Quentin Tarantino : "Django", dans lequel Samuel L. Jackson joue le rôle d’un esclave dévoué à son maître, dans le cas présent, Léonardo DiCaprio. On comprend directement où se place Nick Cannon dans ce post…

Un post publié en réponse à un autre, balancé cette fois par Fifty. La légende est épicée, et le rappeur suggère que le podcasteur attend que les gens aillent aimer ses deux titres "clashs" contre Em’. "Nick est comme : «Personne ne s’intéresse à mon clash. Vraiment personne ne s’y intéresse…»" Une publication à retrouver juste ici :

Pour ceux qui n’auraient pas suivi cette affaire depuis le début, le beef entre Eminem et Nick Cannon ne date pas d’hier. Slim Shady avait rallumé la mèche il y a peu en parlant de Mariah Carey, ex-femme de Nick, dans le morceau "Lord Above" extrait du nouveau projet de Fat Joe.

Un pique que Cannon n'avait pas du tout accepté et qui s’en était suivi d’un diss-track puis d’un second. Dans le premier morceau, nommé "The Invitation", Nick balançait qu’Eminem aurait eu des relations sexuelles avec son chauffeur. Une affirmation vite balayée par l’intéressé via deux tweets, dans lequels il demandait des excuses à l’animateur californien.

Pour le moment même si Em’ n’a pas répondu, on espère le voir venir sur le plateau accompagné de Fif’ histoire de remettre un peu les choses à leur place..