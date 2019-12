Eminem répond à Nick Cannon sur son homosexualité

Em' a balancé une série de tweets assez expéditifs !

Eminem ne laisse pas le clash traîner !

Peu après les accusations de Nick Cannon, affirmant que the Slim Shady aurait eu des relations homosexuelles avec son chauffeur, le rappeur de Détroit n'a pas tardé à répliquer violemment sur twitter via deux tweets postés à une trentaine de minutes d'intervalle.

Hier soir, Shady écrivait :

"Tu es vexé bro ? Arrête de mentir à propos de moi et ma vie perso. Tu n'es qu'un allumeur d'histoire de merde."

Avant de rajouter avec ironie dans un autre tweet :

"Je te demande pardon Nicholas, tu as rendu mon jardinier si jaloux !"

Pour les faits et comprendre ce nouveau beef, il faut remonter au dernier morceau de Fat Joe avec Eminem et Mary J. Blige. Dans le titre nommé "Lord Above", Em' s'était attaqué à Nick Cannon en mentionnant son ex-femme, Mariah Carey.

Ce à quoi l'animateur du podcast Wild'n'Out à répondu par le biais d'un diss track nommé "The Invitation" en featuring indirect avec Suge Knigth qui prête sa voix pour l'intro du moreau avec des mots assez crus attaquant directement the rap god avec une phase l'accusant d'avoir eu des relations homosexuelles avec son chauffeur.

"J'ai entendu que ton chauffeur possédait une vidéo de toi faisant une fellation/Tu l'as payé pour ça/Qui est vraiment une baltringue maintenant ?" écrivait Nick dans ce morceau.

Reste à savoir quels seront les suites de ce morceau et si Eminem prendra le temps de répondre à ce clash comme il a pu le faire avec MGK cette année !