XXXTentacion a un musée à sa gloire

XXXTentacion n'en fini pas d'occuper l'actualité, un an et demi après sa disparition.

Il n'y a que le rap pour rendre les morts aussi actifs. Il n'y a qu'à voir ce que l'industrie a fait des assassinats de Tupac Shakur et Notorious BIG, des expositions, des séries, des documentaires, des films, et évidemment des albums posthumes. Et aujourd'hui, c'est au tour de XXXTentacion, qui, assassiné en juin 2018, fait presque encore plus parler de lui que lorsqu'il était encore parmi nous. Il faut dire qu'il est le symbole de cette génération musicale décomplexée, mais également terriblement mal dans sa peau, mélancolique, parfois agressive, et hyper talentueuse.

The XXXTENTACION museum pic.twitter.com/9r5GK1BNf4 — X’s final album out now (@XXXNumbers) December 5, 2019

Tout ça, dans un seul corps de seulement 20 ans. Et à l'occasion de son nouvel album posthume, "Bad Vibes Forever", la mère du rappeur a décidé d'ouvrir un musée éphémère en sa mémoire, à Miami, lieu de son assassinat. Un endroit dans lequel est diffusé la musique de XXXTentacion, et où les fans pourront retrouver des objets ayant appartenu au rappeur, comme sa voiture, des tableaux, des photos, des vêtements, des récompenses, afin de mieux comprendre son univers.

Le musée sera très éphémère, puisqu'il ne sera là qu'une journée et disparaîtra ensuite. Mais on espère que la mémoire de XXXTentacion, elle, restera dans toutes les têtes !