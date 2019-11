Combien coûte vos rappeurs préférés en booking ?

Découvrez combien empochent les artistes pour une performance...

Le prix pour booker plus de 100 rappeurs et chanteurs a leaké sur les réseaux sociaux. Selon DJ Akadmiks, cette liste qui a fuité provient d'agences de bookings, et les montants correspondent à la somme demandée pour une performance scénique.

Les rappeurs ne se sont jamais cachés du fait qu'ils empochaient beaucoup d'argent pour se produire sur scène, et maintenant, on comprend mieux pourquoi !

Parmi les mieux payés, on retrouve le phénomène du moment DaBaby qui encaisse entre 100 000 et 150 000 dollars pour un show. Le prix grimpe très vite avec Lil Uzi Vert, Big Sean et Post Malone qui prennent chacun 200 000 dollars pour un booking.

Mais ceux qui font exploser les scores, c'est le groupe d'Atlanta, Migos ! Offset, Quavo et Takeoff ramassent jusqu'à 350 000 dollars pour une performance. Au-delà de leur popularité, cela s'explique aussi par le fait qu'ils soient un groupe de trois et qu'ils partagent le cachet.

On constate tout de même que le prix pour certains artistes n'est pas indiqué...le mystère perdure donc pour J.Cole, 2 Chainz ou encore A$AP Ferg par exemple, il faut contacter leur équipe pour obtenir le montant exact.

D'autre part, certains rappeurs ne font pas de booking du tout, à côté de leur nom la mention "does not do colleges" soit "ne fait pas de rassemblements" est indiquée. Chris Brown, Childish Gambino, A$AP Rocky et Kanye West sont les artistes qu'il n'est pas possible de booker pour ce genre de show.

Voici la liste complète des artistes :

Qu'en pensez-vous ?