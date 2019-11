Gang Starr : Solar accuse DJ Premier de plagiat !

Le producteur Solar accuse DJ Premier de plagiat sur le nouvel album de Gang Starr.

Le Solar est formelle : DJ Premier a plagié ! Le membre de Gang Starr a publié un album avec des sons de Guru. Le titre ? "One of the Best yet". Cet album, validé par la famille de l’artiste défunt ainsi que la justice, est inacceptable selon le producteur. Il ne lâchera pas l’affaire !



J’espère que vous êtes bien accrochés, parce qu’il va falloir suivre. Il y a presque dix ans, Guru, ancien membre phare de Gang Starr nous quittait. Avec son complice DJ Premier, lui-même pilier du groupe, il avait contribué au cours des années 90 au rapprochement entre hip-hop et jazz.

Avant sa mort, Guru était très proche d’un producteur nommé Solar. Cette relation était jugée très néfaste par son entourage. Selon ces derniers, le nouvel acolyte de l’artiste contrôlait tout de A à Z. Il exerçait une emprise considérable sur le MC. Si bien qu’au moment de la mort de Guru, c’est Solar qui détenait ses derniers sons et Primo n'a pu y accéder.

Et cette situation était tout bonnement inacceptable pour la famille de l’artiste défunt ainsi que pour son ami et ancien partenaire de scène DJ Premier. Ces derniers se sont réunis et ont tout fait pour avoir les bandes. Ils ont trainé Solar devant les tribunaux.

Verdict ? La justice leur a donné raison. Ils sont sortis victorieux et ont récupéré les enregistrements. DJ Premier a donc pu sortir un album avec le tout, en parfaite collaboration avec la famille. Il s'appelle "One of the Best yet" et il est plus que lourd. Les collaborations sont dingues ! On a : J.Cole, MOP, Royce Da 5'9, Ne-Yo, Q-Tip, Big Shug & Freddie Foxxx, Nitty Scott... Une liste pharamineuse.



Sauf que cette décision, Solar ne l’accepte pas. Il revendique haut et fort son implication dans les titres qui se trouvent dans l'opus. Si le projet doit appartenir à une personne ce sera à lui et personne d’autre. Il a décidé de faire appel.

Affaire à suivre…