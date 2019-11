Nipsey Hussle : un de ses proches menace Blueface et le manager de The Game

Killa Twan, artiste et proche de Nipsey Hussle, menace Wack 100 & Blueface.

Killa Twan, menace Wack 100 & Blueface. L’ami et artiste de Nipsey Hussle a tenu à revenir sur les propos du duo. Il a mis un coup de pression sur twitter.

Wack 100, celui qui a été manager de The Game et Blueface avait, il y a quelques semaines, publié un enregistrement sur les réseaux sociaux. On l'entend dire que le meurtrier n'avait pas d'autre choix que de tirer sur Nipsey, après les insultes du rappeur. Sa déclaration a provoqué une avalanche virtuelle où les fans du rappeurs se sont acharnés sur le manager. Killa Twan, ami et artiste vient de mettre un petit coup de pression sur les réseaux au duo.

Wack 100 a tenu à s'excuser auprès de ses followers et des gens qu'il a choqué. Enfin "s’excuser" oui et non. Parce qu’il a rebalancé des propos qui ont fait parler.Invité dans un média, il a une nouvelle fois parlé de la mort du rappeur. Il affirmait que c’était les règles du jeu. Que lorsqu’on provoque, la vengeance est inévitable. Et ça, c’est pas passé à côté de l’oreille d’un sourd. En l’occurence le sourd ici, c’est Killa Twan, un proche de Nip.



Killa Twan est apparemment toujours dérangé par les commentaires incendiaires de Wack 100 au sujet de la fin des années Nipsey Hussle. Twan a émis un avertissement inquiétant via Twitter :

On NicKersons I’ll fuck over @bluefacebleedem in a head up squabble. LiL nigga betta watch his muhhfuckin mouf... him & wack!! — ????itsKillaaaaa (@killatwan) November 9, 2019 Traduction ? En gros il veut les provoquer en face à face (pour rester classe...).

Pour Killa Twan, si on parle de la mort de Nipsey alors on ne doit faire référence qu’au chagrin et aux regrets. C’est tout. Si Wack 100 et Blueface n'ont pas encore répondu à Twan cela ne serait tarder ! Et ça risque de monter en pression...