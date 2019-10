6ix9ine : Jim Jones réagit enfin à ses accusations !

Jim Jones revient sur les propos de Tekashi 69 devant le juge...

Le rappeur Tekashi 6ix9ine prépare son grand retour musical et pourtant, son nom continue d'apparaitre dans les affaires très sombres des Nine Trey Gangsta Bloods, l'ex gang qu'il a trahi. Après avoir accusé le rappeur Jim Jones du groupe de rap américain Dispet, ce dernier est sorti du silence ce mardi 15 octobre à la radio ! On vous dit tout.

Pour sortir plus rapidement de prison, 6ix9ine a accepté la proposition des juges en devenant leur allié. Le rappeur de 23 ans a accepté de coopérer avec les autorités américaines. Dans son cheminement, 9ine a balancé pas mal de noms de grandes stars du rap en expliquant que ces derniers faisaient également parties des Nine Trey. Dans sa liste, on retrouve Trippie Redd, Cardi B et aussi Jim Jones des Dipset ; et si les deux premiers ne se sont pas trop étendus sur ces accusations, Jim Jones, lui s'est récemment exprimé en direct d'une émission de radio américaine.

Invité dans l'émission "The Breakfast Club", Jim Jones a d'abord refusé de revenir sur les accusations de 6ix9ine. Mais l'animateur de l'émission a tout de même tenté sa chance en lui demandant ce qu'il pensait de toute cette affaire. Au cours de leur conversation, le rappeur des Dispet a fait une drôle de métaphore pour exprimer son point de vue "On ne sait jamais vraiment qu'on est dans un cirque avant de rencontrer le clown. Le clown donne une information, et tout le monde rit (...) Mais généralement, tout le monde sait que je suis une personne importante (...)". Des propos assez compliqués à comprendre. L'animateur du show ne s'est pas dégonflé pour autant et a essayé de creuser davantage et on comprend vite que Jones trouve que la façon dont 6ix9ine a géré son incarcération est inacceptable. Il rajoute : "Juste une chose : d'où je viens, les vrais niggas ne disent pas de grosses conneries au point de ternir les noms des gens (...) Ça n'est pas honorable. Nous n'avons pas à parler de ça. Si vous me connaissez, vous me connaissez, c'est tout".

Cette interview prouve bien que Jim Jones ne souhaite pas spécialement s'éterniser sur cette affaire, peut-être par peur des représailles... En tout cas, son nouvel ennemi 6ix9ine s'en sort très bien puisqu'après avoir donné son nom en patûre à la justice, il devrait sortir de prison en fin 2019. Il aurait même signé un contrat avec un nouveau label : contrat à 10 millions de dollars !

Ça rapporte de balancer...