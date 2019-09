Mac Miller : un autre homme en lien avec sa mort arrêté !

Un nouveau dealer a été arrêté dans l'affaire Miller...

Voilà un an maintenant que le très regretté Mac Miller est décédé des suites d'une overdose. Et depuis, les autorités continuent de mener l'enquête pour trouver le (ou les) responsable(s) de ce drame. Il y a quelques semaines, les autorités fédérales avaient réussi à retrouver l'un des dealers du rappeur... Mais mardi 24 septembre un nouvel homme a été arrêté. Voici tout ce qu'il y a à savoir !

Un an après la mort du rappeur, le dealer le plus demandé à Hollywood, James Pettit a été arrêté. Pettit aurait été présent le soir de la mort de Mac Miller. Ce dernier aurait commandé un antidouleur plus chargé que d'habitude... Pettit lui aurait alors proposé un mélange de drogues très dangereux... L'ex fiancé de la chanteuse Ariana Grande aurait donc consommé de la "fentanyl", une drogue extrêmement néfaste pour l'être humain. Pour être plus précis, la "fentanyl" est cinquante fois plus violente que l'héroine ; une surconsommation, c'est la mort assurée... D'ailleurs, aux Etats-Unis, cette drogue dure est de plus en plus consommée, c'est la raison pour laquelle les autorités se sont lancées dans une guerre sans merci contre vendeurs de fentanyl.

Pettit est donc devenu en à peine un mois un des hommes les haïs des Etats-Unis ! A peine arrêté, tout le monde l'a blamé comme étant le principal responsable du décès de Mac Miller. Le dealer d'Hollywood est attendu à son procès, il sera jugé pour non-assistance à personne en situation de dépendance extrême. Mais ne crions pas victoire trop vite... Un nouveau rebondissement vient alourdir cette sombre affaire.

Un deuxième homme a été arrêté ce mardi 24 septembre 2019. Il est suspecté d'avoir également un lien avec le décès de Mac Miller. Le jeune homme s'appelle Ryan Reavis, il a 36 ans et est originaire de l'Arizona. Lors d'une perquisition à son domicile, les autorités ont découvert des pilules sous ordonnance, des drogues... mais aussi des armes à feu et une grande quantité de munitions. Ce nouveau dealer serait peut-être en lien avec Pettit et aurait également servi Mac Miller en drogues dures.

Pour l'anniversaire de la mort du rappeur Mac Miller, un hommage a été organisé dans sa contrée natale, la Pennsylvanie. Son papa, principal organisateur de l'évènement s'était exprimé de façon très violente sur l'arrestation du premier dealer de son fils. Reste à savoir comment il réagira quand il apprendra qu'il n'était pas seul...