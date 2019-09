6ix9ine : il confirme sa sortie de prison pour début 2020 !

Bientôt le retour de Tekashi 69 dans nos vies ?

Encore 6ix9ine ! Eh oui, on n'en finit pas d'entendre parler de cette affaire et pour cause ! Le procès des Nine Trey Gangsta Bloods a eu lieu la semaine dernière et le rappeur de 23 ans, a balancé beaucoup trop de dossiers sur ses collègues. Ces confessions sont une lueur d'espoir pour Tekashi 6ix9ine qui pense véritablement pouvoir être libre d'ici l'année 2020...

Le rappeur le plus fou du rap jeu américain avait décidé de devenir officiellement le "témoin coopérant" du procès des Bloods. 6ix9ine devait témoigner contre ses anciens confrères de gang en décrivant, tout d'abord, ses fonctions au sein des Nine Trey. Pour rappel, il avait un rôle de transfert entre les gangs, des transferts d'argent, de marchandises illégales mais surtout d'armes. N'oublions pas de mentionner que Tekashi 69 s'est placé au rang de victime dans cette affaire : il aurait été forcé à tous ses transferts et aurait même eu plusieurs altercations avec ses boss.

Encore plus insolite ! 6ix9ine a balancé pas mal de grands noms du rap américain. Des noms jamais mentionné dans les procès des Nine Trey : le rappeur Trippie Redd aurait lui aussi fait des choses pas très légales au côté des gang. Un rappeur du groupe phare Dipset aussi, Jim Jones serait en vérité l'un des gros patrons des Nine Trey. Encore aujourd'hui, il participerait activement aux rackets (trafics d'argent, d'objets et d'armes). Mais le pire : c'est Cardi B ! Personne ne s'attendait à ce que son doux nom sorte dans les "bails" sombres des Bloods...

Bref, de grosses "poucaveries" ! Et pour cause, 6ix9ine a un lourd passif derrière lui. Le rappeur risquait la prison à perpétuité ou au moins, 47 ans derrière les barreaux minimum. Le rappeur âgé de 23 ans seulement ne voulait pas finir sa vie en prison, c'est la raison pour laquelle il a décidé avec ses avocats de coopérer avec la justice. En abrégeant sa peine, il voit disparaitre de son propre procès des charges très lourdes... En exemple, les agressions physiques et sexuelles sur son ex petite-amie, la diffusion d'une vidéo très gore où il fait semblant de "coucher" avec une gamine de 13 ans... Durant les procès, l'avocat des membres des Nine Trey a demandé à 6ix9ine si toutes les informations balancées aux yeux de tous lui permettraient de sortir de prison début 2020. Le rappeur a juste répondu très simplement : "Correct". Tekashi serait donc bientôt libre... Affaire à suivre.