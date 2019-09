Juice WRLD : son top 5 des meilleures rappeurs !

Des rappeurs, mais pas que...

Dans une interview accordée au média Complex Juice WRLD a été sollicité, comme beaucoup d'autres rappeurs avant lui, pour donner son Top 5 des meilleurs artistes selon lui :

«Lil Wayne, Kanye West, Kid Cudi, ce groupe de rock nommé Escape the Fate et… j'essaie de penser au dernier... Honnêtement, le dernier, je pense que c'est Future."

En repensant à ses influences, aucune des sélections de Juice WRLD n'est surprenante. D'ailleurs, il n'a pas manqué de saluer également l’impact de Lil Wayne dans le Hip-Hop, plus tôt dans l’interview.

«J'ai beaucoup de reconnaissance et d'admiration pour Lil Wayne. (...) Il a changé le jeu quand il est entré dans le match. Je pense encore à ce jour, alors qu'il était dans sa prime jeunesse, qu'il était le meilleur rappeur en vie. ”

Dans le passé, Juice WRLD avait reconnu les similitudes entre l'album de Kanye West, "808s and Heartbreak", et sa propre musique.

"Je pense que je vis en quelque sorte avec ce disque toujours à mes côtés"

L’influence de Kid Cudi se retrouve clairement dans la musique de Juice WRLD aussi. En décembre dernier, le rappeur de Chicago a publiquement demandé à Kid Cudi de collaborer avec lui.

Et bien que le choix de Escape The Fate puisse surprendre les supporters de l'artiste, il a souvent cité le groupe de Las Vegas comme l'une de ses plus grandes influences rock, aux côtés de groupes comme Bullet for My Valentine, Fall Out Boy ou encore Paramore.

En ce qui concerne Future, Juice WRLD a publié l'an dernier un projet commun avec le rappeur d'Atlanta intitulé "WRLD On DRUGS"...