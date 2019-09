21 Savage annonce le "Fuckboy Fall" !

Un nouveau projet pourrait bientôt arriver...

Les saisons changent, les températures et les humeurs aussi; et il faut apprendre à vivre avec, on le sait.

Pendant les mois les plus chauds de 2019, une tendance majeure a conquis le monde et a créé le buzz, notamment au sein de la communauté Hip-Hop. Megan Thee Stallion a lancé cette phrase / slogan : "Hot Girl Summer" (tiré de son morceau bien-sûr), qui a accaparé de nombreuses légendes sur les réseaux sociaux, devenue populaire très rapidement . Que vous viviez votre "meilleure vie" et conduisiez le bateau de vos rêves entouré de filles magnifiques ou que vous travailliez dans le bar du coin pour faire des économies en pensant à l'année d'après, cet été était axé sur l'amélioration de soi.

Si la période estivale a été rythmée par le fameux single de Megan Thee Stallion, il se pourrait bien que 21 Savage prenne lui aussi le même tournant prochainement. C'est en effet une photo sur ses réseaux qui fait beaucoup parler : le rappeur a publier un visuel de lui-même. En légende, on peut lire :

"hot girl summer is over

it’s officially fuckboy fall"

Selon le rappeur, une nouvelle période "fuckboy fall" pointe le bout de son nez. Alors s'agit-il d'une blague tout simplement, ou bien de l'annonce d'un titre à venir ? Si chacun y va de son commentaire, pour le moment aucune précision n'a été apportée par l'artiste.

Pour rappel, avant son poste, 21 Savage avait déclaré être de retour en studio pour travailler sur son prochain projet : "Savage Mode 2"... Une affaire à suivre de près !