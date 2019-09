Gims : bientôt une pause ?

Le rappeur se confie lors d'une interview...

C'est lors d'une interview accordée à France info que Gims s'est confié. Alors qu'il répondait aux questions qui lui était posées, le rappeur a fait une annonce pour le moins surprenante.

"Je crois que je vais m'arrêter, là, en fin d'année. Parce que j'ai envie de profiter. Je n'arrête pas ma carrière, mais ce ne sera pas comme les années précédentes. (...) Chaque fois que je rentre je découvre mes enfants, de nouvelles choses que j’ai ratées, je n’ai pas été témoin de ceci ou cela, et ça, on ne peut pas le rattraper"

Surbooké et toujours très actif, Gims voudrait se poser un petit peu, pouvoir profiter de sa famille. Sans pour autant arrêter de faire de la musique, le rappeur devrait ralentir la cadence ces prochains mois... Pour rappel, Gims a tout de même de nombreux projets à venir : le retour de la Sexion d'Assaut, mais aussi son association qu'il a choisi d'appeler "Les 13 salopards" (structure montée dans le but de venir en aide aux enfants et à la gestion de l'eau en Afrique).

De plus, Gims se produira en concert au Stade de France le 28 septembre prochain avec des premières parties complètement à la hauteur (RK, Heuss l'Enfoiré, Vegedream, H Magnum ou encore Gradur). Un beau programme et somme toute beaucoup de choses à gérer. Après cette grosse date qui s'annonce comme une consécration, l'artiste ira donc se reposer tranquillement... peut-être avant de revenir avec un nouveau projet ?

A suivre !!