Post Malone : découvrez les featurings de son album !

De gros talents au programme...

Alors que l'on sait que Post Malone sortira un nouvel album bientôt, les choses se précisent et l'artiste nous met de plus en plus l'eau à la bouche. Lundi dernier, Posty a décidé de révéler des éléments clés à son public, à savoir le nom de son projet ainsi que sa date de sortie !

Nous pourrons donc découvrir "Hollywood’s Bleeding" le 6 septembre prochain, donc dans à peine quelques jours ! Si la date arrive à grands pas, l'artiste a décidé de dévoiler les featurings qu'il a sélectionné, et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas fait les choses à moitié.

Ce sont en effet de gros talents comme Future, Young Thug, Swae Lee (avec qui il fera sa tournée), SZA, Meek Mill, Travis Scott ou encore DaBaby que l'on pourra retrouver à ses côtés prochainement ! Avec une telle liste, autant dire que Post Malone a décidé de frapper fort... Preuve en est, les likes et les réactions sur ses réseaux fusent et l'attente se fait ressentir de plus en plus.

Très actif ces derniers temps, le rappeur s'est également lancé dans une autre forme de business : il crée désormais (en édition spéciale) ses prores cannettes de bière via un partenariat avec la marque Bud Light. Une idée pour le moins originale et efficace. Cela fait bien-sûr échos à son idée de lancer sa sa société "Shaboink" proposant des produits à base de THC et de CBD ainsi que des articles comme des vaporisateurs pour bien s’occuper de ses plantations.

De nombreux projets originaux en cours, et seulement quelques jours d'attente avant son nouvel album. Restez bien connectés !