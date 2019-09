Gradur : son album est quasiment terminé !

Une vidéo inédite annonce déjà la couleur !

Cela fait un bon moment que Gradur n'a pas sorti de projet officiellement, depuis 2016 avec "Where is l'album" pour être précis. Alors que ses supporters son en attente de nouveautés et guettent ses actions de prêt, le rappeur a d'ores et déjà commencé à se manifester avant l'été avec la sortie de son titre "Voyou". A la rentrée, c'est sur le deuxième volet de la fameuse compile "Game Over" que l'on a pu l'écouter.

Histoire de continuer dans cette bonne lancée, Gradur tease depuis quelques jours une belle nouveauté qui saura, à coup sûr, ravir sa fanbase déjà très enthousiaste.

C'est par le biais de ses réseaux sociaux que l'artiste a choisi de parler de la bonne nouvelle (déjà annoncée depuis le mois de juin) : il se prépare à sortir un album ! Sur son compte Twitter, Gradur a publié, pas pus tard que la semaine dernière, une petite vidéo inédite d'à peine une dizaine de secondes qui a déjà fait amplement le buzz.

Si l'on peut lire en légende : "On commence à mixer l’album@AkmBeats", le teaser annonce d'emblée la couleur pour la suite. En train de travailler en studio avec son acolyte AKM, le rappeur s'enjaille sur les musiques en préparation, et ça s'annonce plutôt lourd.

Pour le moment, nous n'en savons pas plus sur le projet : le nom de l'album, la date de sortie, les éventuels featurings ou encore la tracklist n'ont pas encore été révélés; mais restez bien à l'affût, cela ne devrait pas tarder à arriver!

En attendant, on vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous...