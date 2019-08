Nicki Minaj s'en prend à Rick Ross !

Décidément, Nicki Minaj a beaucoup de choses à dire en ce moment...

Nicki Minaj n'a pas de son, de clip ou d'album à vendre, pourtant on parle beaucoup d'elle en ce moment. Dans une interview qu'elle a donnée à Joe Budden pour un podcast, elle s'est accrochée avec lui mais s'en est aussi pris à Rick Ross alors que le Boss sortait son dixième album, "Port of Miami 2".

Nicki Minaj et Rick Ross ont beaucoup travaillé ensemble et partagé de nombreux titres. Elle a même été, un temps, la petite-amie de Meek Mill alors que celui-ci était encore sous les verrous. Bref, l'auto-proclamée Queen of Rap était plutôt proche du crew MMG.

Pourtant, à une question de Joe Budden sur sa préférence entre The Game et Ross, elle a répondu Game ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'ex-membre du super-groupe Slaughterhouse qui lui a demandé de s'expliquer. A l'évidence, Nicki Minaj a un gros problème avec Ricky Rozay depuis l'album "Rather You Than Me" et le morceau "Apple Of My Eyes" dans lequel le rappeur de Miami disait : "J'ai dit à Meek que je ne ferais pas confiance à Nicki/Au lieu de renforcer votre chien, vous lui donnez un peu de distance". Et ce n'est a priori pas passé pour Nicki Minaj qu'"un putain de gros nom diss une femme pour vendre des albums".

"Il a oublié que j'étais la seule personne dans le même coin que son artiste quand tout le monde leur tournait le dos, quand tout le monde les appelait et que Twitter craquait en se moquant d'eux. Et je suis celle à qui ne pas faire confiance ?"

Elle a aussi rappelé qu'elle avait rencontré le président Obama pour évoquer la situation de Meek Mill, sa probation et son procès.

"Après cette réunion, Ross a envoyé un texto à Meek que j'ai pu lire. Il disait : 'Yo, cette nana est une guerrière, elle est allée dans une salle pleine de rappeurs et a directement parlé à Obama de ta probation parce qu'elle ne comprenait pas que tu sois toujours en probatation après toutes ces années'."

On comprend alors que Nicki Minaj ait eu du mal à se faire clasher ensuite sur un titre.

"Ensuite, vous arrivez sur un album que vous essayez de vendre et vous manquez de respect à Nicki Minaj ? Calme-toi mon gars..."

On comprend mieux pourquoi cela fait un moment que l'on n'a pas entendu Nicky Minaj sur un titre estampillé Maybach Music Group.