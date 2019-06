Mike Tyson : Son village vacances pour les fumeurs de weed !

Tyson Ranch, ce village vacances dédiés aux fumeurs de weed débarque cet été…

Vous avez toujours rêvé de vous la couler douce dans un Resort tout en fumant de la weed légalement ? Mike Tyson réalise votre rêve en annonçant son premier village vacances où la marijuana sera à l’honneur, un projet titanesque bientôt disponible pour les plus de 21 ans !

Business man, la légende de la boxe s’est particulièrement impliquée dans le business de la weed. En plus de ses nombreux produits dérivés sur le cannabis, Tyson achèvera cet été son tout premier Ranch pour fumeurs de joints.

Dans le désert de la Californie du Sud, la construction du Tyson Ranch arrive à son terme. Un projet s’étalant sur plus de 165 hectares et comprenant un grand hôtel, un terrain de camping de luxe, et un centre de recherche ainsi qu’une petite université privée dédiée à la beuh. Développé par Kid Dynamite, le Tyson Ranch accueillera prochainement de nombreux amateurs de weed en quête de relaxation.

Légal en Californie et dans plusieurs états américains, la marijuana a sauvé Tyson après plus de vingt ans de carrière dans le monde virulent de la boxe : "J’ai combattu pendant plus de 20 ans, et mon corps est resté très marqué. J’ai subi deux opérations et j’utilise la marijuana pour calmer mes nerfs et apaiser la douleur. Avant ça, les médecins m’avaient mis sous opioïdes et ça m’a foutu en l’air."

Soutenu par Snoop Dogg, toujours présent pour défendre cette légendaire plante verte, le projet s’achèvera cet été ! On vous laisse préparer vos prochaines vacances...