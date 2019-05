Lil Durk : Accusé de meurtre il se rend !

Suite à une fusillade ayant eu lieu le 5 février dernier, le rappeur Lil Durk s'est rendu à la police de son plein gré !

Réputée pour sa violence et son taux de criminalité très élevé, la ville de Chicago engendre des rappeurs certes doués, mais surtout régulièrement confrontés à la justice américaine. Une généralité à laquelle Lil Durk n’échappe pas puisqu’il semble que l’artiste, après avoir fait face à des soucis judiciaires en 2013 (pour utilisation illégale d’une arme criminel), soit aujourd’hui inculpé dans des affaires de meurtre.

Les chefs d’accusations retenus contre lui ont été dévoilés sur twitter par le journaliste Michael Seiden, et le moins que l'on puisse dire c'est que la liste est longue : tentative de meurtre, voies de fait aggravées, affiliation à une personne associée à un gang, possession d’armes à feu lors d’un crime, possession d’une arme à feu par un criminel reconnu coupable…

Ces nombreux motifs du jugements découlent apparemment d’une seule et même fusillade ayant causé le décès d’un homme nommé Alexander Witherspoon. Les faits se sont vraisemblablement déroulés à Atlanta dans le restaurant “The Varsity”.

Concernant le jugement de Lil Durk, il aura lieu dès aujourd’hui puisque le rappeur s’est rendu aux autorités de son plein gré. Son avocat a d’ailleurs confirmé qu’il allait plaider coupable pour les faits qui lui sont reprochés quant à la fusillade.

Si cet événement judiciaire pourrait surprendre, il se trouve que Lil Durk avait déjà laissé entendre qu’il allait se dénoncer puisqu’on l’a vu tweeter les mots suivant le 29 mai dernier “Turning my self in tomorrow” (littéralement “je vais me rendre demain”) avant de se rendre et de sortir un morceau nommé “Turn Myself In”. On vous laisse découvrir le titre en question ici :