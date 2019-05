PNL : le prix de leur clip sur la Tour Eiffel révélé ?

Ademo et N.O.S aurait passé un bon deal...

Le 22 mars dernier, le fameux duo PNL dévoilait “Au DD”, un clip qui a fait un effet explosif, à seulement quelques jours de la sortie de leur album “Deux frères” tant attendu par leur supporters.

Avec plus de 77 millions de vues au compteur, la vidéo a marqué les esprits de part son grand esthétisme, et le moins que l’on puisse dire est que son emplacement n’y est pas pour rien. Du haut de la Tour Eiffel, Ademo et N.O.S révèlent des images pour le moins saisissantes.

Alors que le patron de la société qui a autorisé PNL à tourner leur clip dans ce bâtiment parisien emblématique accordait une interview au magazine “L’éco” de France Info, il a accepté de s’exprimer sur le sujet.

Si la question qui lui est posée est "Combien le groupe PNL a dépensé pour tourner son clip sur la tour Eiffel ?"

Ce dernier répond "Bonne question, mais je ne pourrais pas y répondre. C'est un secret entre PNL et nous. Pourquoi a-t-on permis à PNL de tourner sur la tour Eiffel ? Parce que l'on souhaite attirer davantage de jeunes à la tour Eiffel. Avec soixante dix-millions de vues pour la tour Eiffel, on a réussi notre pari commun PNL - tour Eiffel"

Le prix exacte n'a certes pas été révélé comme attendu, mais l'on comprend bien que cette vidéo a arrangé tout le monde. Toujours plus novateurs et suprenants, Ademo et N.O.S ont toujours la bonne idée pour faire parler d'eux comme il le faut. D'ailleurs, force est de constater que le promo de leur opus a été très eficasse. Entre la campagne de pub Uber ou encore le bus sur les champs Elysées, PNL a une fois de plus frapper fort.