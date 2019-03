Lil Wayne : Un cahier de ses textes datant de 1999 est à vendre pour 250 000 dollars !

Auteur de génie, certains textes de Lil Wayne sont disponibles à l’achat pour la modique somme de 250 000 dollars…

Plus de vingt ans de carrière, des millions d’albums vendus, des classiques, des hits et des tubes, Lil Wayne est incontestablement l’un des rappeurs les plus emblématiques du rap game. Bien qu’aujourd’hui monsieur Wayne réalise ses morceaux en freestyle directement dans la cabine, fût un temps où il écrivait ses succès sur papier, et l’un d’entre eux vient d’être mis en vente pour 250 000 dollars !

En 1999, tout juste âgé de dix-sept ans, Weezy était un rappeur en plein essor. Datant de la même année, l’un de ses cahiers de textes, comportant de nombreux singles tels que les paroles de "We One Fire" et "I Feel" avec le groupe Hot Boys, vient d’arriver sur le marché, mais comment ?

Selon TMZ, le nouveau propriétaire de ce carnet l’aurait trouvé dans une voiture qui appartenait à l’époque à Cash Money Records. Cependant, ce livre aurait pu ne jamais exister ! Comme précisé par le vendeur, il aurait failli être détruit lorsque l’ouragan Katrina a frappé la ville. Rangé dans le garage de cet homme, ce dernier aurait retrouvé son domicile quasiment détruit à l’exception de quelques articles dont ce fameux carnet de notes !

Une bien belle histoire…