Travis Scott empoche près de 2 millions de dollars lors d'un show !

Son passage au Forum de Los Angeles aura été fructueux...

1,7 millions de dollars, c’est à peu près ce que Travis Scott a gagné lors d’un seul concert. Alors qu’il se produisait sur scène au Forum de Los Angeles le 8 février dernier, le rappeur a vu son “Astroworld Tour” prendre une toute autre tournure.

Avec plus de 16 300 billets et de multiples objets dérivés vendus, le rappeur rejoint le rang de l’élite, c’est le moins que l’on puisse dire.De plus en plus reconnu et apprécié ces temps-ci, Travis Scott semble connaître le moment le plus important de sa carrière. Cela fait en effet trente-et-une semaines d’affilée qu’il est présent dans le top 10 du Hot 100 avec son titre “Sicko Mode”.

Au delà de l’argent qu’il prend sur cette dernière date, le rappeur a su réunir des millions de spectateurs, et cela en peu de temps. Il avait également rempli l’arène deux autres fois, les 19 et 20 décembre, à guichet fermé. De belles performance qui font penser à celles de grosses stars comme Lady Gaga, Michael Jackon, Sting ou encore The Grateful Dead pour ne pas tous les citer.

Si sa tournée se passe pour le mieux, sa situation personnelle n'est malheureusement pas à la hauteur. Sa copine Kylie Jenner le soupçonne en effet de tromperie, et il semblerait que le couple ait du mal à recoller les morceaux...

Travis Scott doit encore effectuer 10 dates de concerts pour terminer sa tournée, peut-être réussira t-il à rétablir la situation à son retour. En attendant de connaître la suite des événements, on vous laisse découvrir la vidéo du live pour le moins spectaculaire !