Juice WRLD : Son album aurait été fait entièrement en freestyle !

« Death Race for Love » de Juice WRLD réalisé en improvisation selon son auteur…

Dans les bacs depuis le 8 mars dernier, le second album de Juice WRLD fait déjà parler de lui. Estimé à plus de 165 000 exemplaires écoulés en première semaine, tout porte à croire que "Death Race for Love" se placera prochainement au sommet du Billboard 200.

L’artiste d’Interscope considéré comme un hit-maker certifié n’a aucun compte à rendre. Dernièrement, Juice WRLD aurait été critiqué quant à l’écriture de son album, aurait-il fait appel à des top liners et ghostwriters ? Ce dernier s’est laissé aller à quelques révélations sur ses réseaux sociaux afin de remettre les choses aux clairs :

"Je n’ai besoin de personne pour écrire mes textes, j’ai freestylé tout au long de mon album, sans aucun artiste ni auteur, je ne peux pas rester là et passer à coté de la reconnaissance que je mérite."

"Des vidéos prouvent que je n’ai besoin de l’aide de personne pour faire un hit. J’ai mon propre cerveau et mon esprit créatif, c’est quelque chose que Dieu m’a donné et personne ne pourra me l’enlever. Put*** d’abrutis !"

Une technique particulière qui n’est pourtant pas anodine. Outre-Atlantique, les légendes Jay-Z et Notorious B.I.G sont réputées pour leur aisance en matière d’enregistrement. Tout dans la tête, rien sur le papier, ces derniers écrivaient et interprétaient tout de mémoire, à l’instar du marseillais REDK.

Nous sommes tout de même loin de la technique de Juice WRLD, à savoir le freestyle ! Ce dernier aurait donc écrit son album en improvisation ; mythomane ou pur génie… l’avenir nous le dira. Cependant, le rappeur sevranais, Kalash Criminel, emploie la même méthode que le phénomène de Chicago. Sans travail préalable, Kalash improvise ses punchlines sur le tas, construit son morceau sur le moment et signe de véritables hits !

Une chose est sûre, "Death Race for Love" reste un album plus que réussi peu importe sa méthode d’enregistrement !