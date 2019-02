Lil Pump : La tracklist de ''Harverd Dropout'' disponible !

Kanye West, Offset, Quavo ou encore YG et 2 Chainz dans le nouvel album de Lil Pump "Harverd Dropout" prévu ce 22 février...

En l’espace d’une année, Lil Pump s’est imposé comme l’un des principaux acteurs du rap game actuel. Des centaines de millions de vues, des tubes repris par tous et des collaborations alléchantes, le jeune rappeur de Miami est l’artiste du moment ! Attendu depuis juillet dernier, "Harverd Dropout" a certes pris son temps, mais envahira les plateformes de streaming dès ce vendredi. À deux jours de sa sortie, l’artiste vient de révéler l’impression tracklist de son projet, et vous ne serez pas déçus !

Composé de seize morceaux, cinq d’entre eux sont déjà connus de tous. Entre "Esskeetit", "Drug Addicts", "I Love It" avec Kanye West, "Butterfly Doors" et le dernier né "Racks on Racks", les inédits restants n’annoncent rien de bon pour ses concurrents. Avec la participation de Smokepurpp, Offset, Quavo, Lil Uzi Vert, Lil Wayne, YG et 2 Chainz, "Harverd Dropout" devrait marquer sans aucun doute l'année 2019 !

La réponse ce vendredi 22 février, en attendant, découvrez la tracklist ci-dessous :