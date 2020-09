Hatik : acteur dans une nouvelle série !

Après avoir été le héros dans la série à succès "Validé", Hatik va s’inviter dans un tout nouveau projet. Il va jouer dans une mini-série sur TF1. Elle s’appelle "Une mère parfaite", et réunit de grands acteurs comme Julie Gayet et Tomer Sisley.

Son passage dans la série de Franck Gastambide "Validé" a été très remarqué. Si bien que Hatik poursuit sa carrière d’acteur mais sur TF1 cette fois-ci ! Il a décroché un rôle dans série de quatre épisodes intitulée "Une mère parfaite". Le casting est incroyable puisque le rappeur jouera aux côtés de Julie Gayet et Tomer Sisley. Un tout nouveau challenge qu’il va relever avec brio !

L'auteur de "Ali" quitte donc l’univers du rap pour se lancer dans un drame. La mini-série se concentre sur l’évolution de la vie d’une mère de famille. Cette dernière apprend que sa fille est accusée de meurtre comme l’explique le synopsis :

"À Berlin, la vie paisible et bourgeoise d’Hélène Berg bascule à la suite d’un appel téléphonique. Sa fille, Anya, étudiante à Paris, est la principale suspecte dans une affaire de meurtre. Convaincue de son innocence, Hélène prend le premier vol pour se rendre au côté de sa fille. Sur place, elle mène sa propre enquête, aidée de Vincent, un avocat français, mais aussi son amour de jeunesse qu’elle n’avait pas revu depuis vingt ans. Mais au fur et à mesure qu’ils progressent dans leurs recherches, Hélène et Vincent découvrent des preuves compromettantes à l’encontre d’Anya. Le doute s’insinue : et si c’était vrai, et si sa fille était coupable ?"