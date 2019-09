Cardi B, Lizzo et Jennifer Lopez strip-teaseuses hot dans "Queens"

Le film "Queens" débarque bientôt sur vos écrans... Un projet drôle et sexy comme les chanteuses qui jouent dedans.

La température monte d'un cran ! Le 13 septembre prochain, préparez-vous, un film de fou va sortir en salle : il s'agit de Hustlers ou Queens. Un film qui parle de strip-teaseuses qui se lient d'amitié pour mieux arnaquer leurs clients hyper riches de Wall Street. La vie qu'elles mènent les affolent mais elle n'est pas sans risque...

Le synopsis est déjà alléchant mais si là, je vous disais que des monstres de la chanson urbaine y jouaient, vous me croyez ?! Eh bien, sachez que c'est le cas. Parmi les belles actrices sollicitées, on retrouve Keke Palmer mais aussi Jennifer Lopez, Lizzo et ... la seule femme au monde à avoir reçu le Grammy Award du meilleur album de l'année pour Invasion Of Privacy, Cardi B !

Pour rappel, avant d'être une boss du rap aux USA, Cardi B était strip-teaseuse.

Une très bonne première bande-annonce était sortie il y a quelques semaines, mais le dernier teasing mérite vraiment une attention toute particulière...

Cette nouvelle BO sortie le 3 septembre dernier sur la Chaine YouTube MovieClips Trailers démarre par les grandes patronnes : Jennifer Lopez et Cardi B, toutes les deux originaires du Bronx, qui accueillent une nouvelle recrue dans leur team. Pour rappel, Cardi B a toujours été une grande fan de Jennifer Lopez. L'interprète du famous Bodak Yellow, a toujours considéré J.LO comme son modèle de réussite latina. Elles s'étaient rencontrées pour la première fois sur un tapis rouge et Cardi voulait absolument faire un selfie avec elle !

Féminine mais pas que, cette comédie s'annonce donc riche en émotion : fun, drôle et amusante. Un nouvel élan pour la prestigieuse carrière de Cardi B qui continue son petit bout de chemin, après avoir annoncé faire partie du jury d'un nouveau télé crochet signé Netflix.