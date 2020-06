LIM balance son EP " Bouteille d'Absinthe", à écouter sans modération

Découvrez le nouvel EP "Bouteille d'Absinthe" de LIM !

Personnage emblématique du rap et de la rue, LIM revient cette année avec un nouveau projet, plus ou moins sobrement intitulé "Bouteille d'Absinthe". Un EP composé de 7 titres qui fera plaisir à ses fans. Confiné à la maison, LIM a récemment sorti un freestyle "Petit couplet de l'époque", à la fois fin et technique, l'artiste rappe dessus "comme à l'époque". C'est dans ce même esprit que LIM balance "Bouteille d'Absinthe", dans lequel le rappeur mêle à la fois flow old school et new school mais n'oublie pas à quelle école il a été formé. LIM fait du LIM et remet au goût du jour des sonorités qu'on entend désormais plus rarement.

On ne le présente plus, LIM, l'impérissable du rap avec désormais 23 ans de carrière derrière lui et bien d'autres devant, revient plus fort cette année. Cet autodidacte accompli monte sur scène pour la première fois aux côtés de son groupe Mov'ez Lang dans les années 90 puis s'intègre ensuite à d'autres collectifs tels que Beat 2 Boul, 45 Scientific et fait même des albums communs avec Alibi Montana. LIM c'est avant tout des freestyles face caméra mémorables, des textes engagés qui dessinent la rue et ses différentes réalités. Pour autant, l'artiste n'en oublie pas d'en évoluer avec son temps et mêle avec ingéniosité ses diverses influences comme en atteste son nouvel EP "Bouteille d'Absinthe".

Le nouvel EP "Bouteille d'Absinthe" de LIM est à écouter sans modération, ici.