Lomepal surprend avec un album acoustique

Son album acoustique est disponible.

Lomepal vient de sortir une nouveauté. Et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est très surprenant. Il nous livre un album 100% acoustique : "3 jours à Motorbass". Une merveille.



Qui dit Lomepal dit textes forts, mots justes, appuyés, touchants. Alors imaginez juste une chanson de l’artiste en version acoustique. Des instruments, et lui. Visualisez cette association plus que folle. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à écouter. Parce que oui, désormais vous aurez l’immense privilège d’entendre vos titres préférés tels que « Bécane », phares comme « Yeux disent » ou entrainants, et là on parle de « Mômes ». Celui qui s'engage à soutenir le milieu médical, a livré son album "3 jours à Motorbass".

Et là vous vous dites "Mais on a pas été mis au courant de ça nous?!" Normal. Lomepal a créché trois jours dans le studio Mortobass à Montmartre. Accompagné de plusieurs musiciens, il a enregistré 15 titres. Le résultat est stupéfiant, bleuffant. Ses mots reflètent ses maux avec encore plus de justesse, mélodie et douceur.

Ses sons sont donc disponibles en streaming. Ne perdrez pas une seule seconde. Il faut absolument écouter ce bijou.



Une nouvelle qui va rassurer ses fans déjà nostalgiques de la première partie du reportage d’Arte consacré à Lomepal. Il avait été diffusé il y a quelques jours sur la chaine Youtubes. Un carton. Comme on est cools on vous met le replay :



Lomepal alias le génie, n’a vraiment pas fini de nous surprendre.