Lil Wayne : son album “Funeral” pourrait sortir bientôt !

Un nouvel album pour Weezy ?

Alors que “Tha Carter V” s’était très longuement fait attendre, il semblerait que Lil Wayne soit de nouveau sur les rails des sorties d’album, à plus haute fréquence ! Alors que son dernier projet, qui avait été teasé pendant plusieurs années, date du 28 septembre 2018, le prochain, intitulé “Funeral”, pourrait être disponible très rapidement. Une nouvelle qui devrait ravir plus d'un fan.



Ce dernier avait été mentionné à la base par l’artiste dans l’idée de faire patienter ses fans, dans la longue attente du fameux “Tha Carter V”. Finalement, la suite de “Tha Carter IV” sorti en 2011 a été partagée avec son public sans que “Funeral” ne voie le jour. Le LP n’était pourtant pas qu’un projet dans le vent, puisque Lil Wayne en a ressorti des archives dans une récente story Instagram, accompagnées d’un emoji “tombe”...

Alors qu’en 2016, un message avait clairement annoncé l’arrivée de “Funeral”, il semblerait que le projet n’ait pas complètement été abandonné mais plutôt reporté, peut-être même à cette année 2019 ? En tout cas, on le souhaite, alors que le rappeur reste au sommet, notamment suite à la commercialisation d’un cahier de ses textes datant de 1999 pour la modique somme de 250 000 dollars… On attend une confirmation officielle de ce qui n’est aujourd’hui qu’une rumeur lancée par l’artiste lui-même via ses réseaux sociaux, même si on sait également qu’une affirmation reste habitée par le mystère dans son cas…

-Anaïs Koopman