Dans un freestyle de feu.

Si jamais vous aviez un doute, dites-vous que Polo G n'est pas là pour faire semblant. Il ets venu à Los Angeles pour déglinguer le studio de la radio Power 106. Sur la prod du titre "New York" de Fat Joe, Ja Rule et Jadakiss, le rappeur de Chicago a bluffé son hôte, Justin Credible et a mis les auditeur sur le c..