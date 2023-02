Quatre rappeurs du 92, 95 et 69 freestylent au micro de Generations.

C’est le retour des freestyles Generations avec le 21e épisode de "Ça va commencer ici". Durant 11 minutes et 39 secondes, quatre rappeurs vont tout donner pour montrer de quoi ils sont capables. Entre le 92, le 69 et le 95, Locom’s, Neobloh, Likma et KL font du sale au micro de Generations.