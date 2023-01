Avec Rvzmo, Dertay, Jo2s, BHK.

On ne va pas se mentir, à Generations, on est assez fier de ce format, "Ça va commencer ici". Le concept est simple : on ouvre nos micros à quatre rappeurs en devenir et on les laisse s'exprimer. Et on est déjà au 20e numéro de ce programme, c'est dire si le rap français a du potentiel. Aujourd'hui, on vous présente donc RVZMO, DERTAY, BHK, JO2S. Et quand ils auront pété vous vous souviendrez que c'est sur Generations que vous les avez entendus en premier...