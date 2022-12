Sur un titre de Cam'ron, évidemment.

Freestyler à Hot 97 est un passage incontournable pour tout rappeur qui se respecte. Cette fois, c'est Jim Jones et Dyce Payso qui se plient à l'exercice et avec quel brio... Ils sont restés en famille puisqu'ils ont posé sur le titre "Losing Weight" de Cam'ron. Dipset for ever !