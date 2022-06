On dit oui...

Nick Grant est de retour pour la troisième fois dans l'émission "LA Leakers". Il est tellement chez lui qu'il commence à rapper sans dire une seule parole. L'artiste originaire de Caroline du Nord envoie des punchlines pleines d'esprit et freestyle sur "Wu For The Children" de Nas et "Dick Pleaser" de Lil Wayne. C'est doux mais diablement efficace.