Sur une prod de Pharrell.

Jack Harlow est passé par les studios de l'émission "LA Leakers" pour la troisième fois et il n'a toujours pas déçu. Sur les ondes la radio Power 106, le rappeur de Lousiville a freestylé sur le morceau "Drop It Like It's Hot" de Snoop et Pharrell. C'est court, mais c'est bon...