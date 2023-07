NPR Music célèbre le mois de la musique noire avec une série de concerts Tiny Desk inédit !

Un concert de presque 30 minutes disponible sur You

Tube.

Ce mois de concerts est une véritable célébration des artistes noirs qui s'expriment comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Les anciens du Tiny Desk et les natifs de la Nouvelle-Orléans, Trombone Shorty et Alvin Ford, ont été intégrés au groupe. Un autre ancien du Tiny Desk, Jon Batiste, originaire de la Nouvelle-Orléans, est venu de Londres pour participer au concert. Juvenile a également fait appel à The Amours, de D.C., pour les chants de fond, ainsi qu'aux cordes du Louisiana Philharmonic pour le grand final.

Pour découvrir le résultat de cette fabuleuse expérience du Desk, le concert juste ici :