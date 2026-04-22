Zed surprend avec Ninho dans le clip de "Talbin"

Zed amène Ninho dans un endroit où on ne l'avait jamais vu auparavant, musicalement parlant.

Zed fait partie des rappeurs les plus intéressants à suivre depuis l'époque du 13 Block, et son aventure solo nous montre que le rappeur de Sevran est capable d'aller explorer dans tous les horizons, tout en conservant son côté street. Cette semaine il le prouve encore avec le clip de "Talbin",sur lequel il a invité Ninho ! Un gros casting, pour un morceau efficace, qui pourrait bien être un des singles forts de ces prochains mois. Une instru qui sent l'été, un peu d'egotrip, un peu de paroles qui font réfléchir sur l'argent, pas mal de nonchalance, le cocktail est efficace, et les deux rappeurs maîtrisent bien l'art de la mélo. La connexion fonctionne très bien, vous en pensez quoi ?