TH menaçant dans "Tu vas te faire drive-by un vendredi"

TH est de retour et il est toujours aussi méchant !

Le rappeur de Bondy n'a pas fini de traumatiser le rap français. Il a d'ailleurs annoncé un album, "E-Music", pour avril 2026 et en attendant la sortie, il dévoile quelques extraits au compte-goutte. Cette semaine, c'est "Tu vas te faire drive-by un vendredi" qui fait parler. Au vu du titre, on n'a pas besoin de vous donner plus d'explications : on reste sur cette DA sombre, menaçant, inquiétante dans laquelle il décrit une société au bord de l'explosion et de la guerre civile. le mois d'avril s'annonce sombre !

