NADA débarque avec "Que du Réel #7 (Sur tes côtes)" et pose une vibe authentique

NADA revient en 2026 avec le clip “Que du Réel #7 (Sur tes côtes)”, un visuel direct qui met en lumière son flow cru et son écriture sans artifices. Ce single capture l’essence de son univers et promet de marquer l’année.

Avec “Que du Réel #7 (Sur tes côtes)”, NADA dégaine un clip officiel qui place l’authenticité au cœur du visuel. Sur une prod où le beat pulse sans concession, l’artiste déroule son flow sincère et ses textes réfléchis, incarnant une attitude qui touche autant la rue que les playlists rap. Les scènes captées oscillent entre ambiance urbaine et moments introspectifs, offrant une palette visuelle qui colle parfaitement à la vibe brute du morceau. Ce single, ancré dans un rap réaliste et sans compromis, sert de rappel que NADA reste fidèle à son écriture et à son style, prêt à se montrer devant les grands du rap francophone.