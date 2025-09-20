Nada vous fait danser avec "Que du Réel #1", validé par Jul

Si vous ne connaissez pas encore Nada, ça ne va pas tarder !

Si le J est encore bien en place, ça pousse derrière dans la nouvelle génération pour savoir qui pourrait prendre la succession de Jul ! Et à ce petit jeu, clairement Nada a un temps d'avance et il le montre encore cette semaine avec le clip de "Que du Réel #1". Un morceau avec un rythme qui aurait carrément pu figurer dans un morceau de Jul, qui a d'ailleurs validé le titre, il figure même en top commentaire du clip. Et dès les premières notes, on comprend pourquoi, encore plus quand on sait que Nada aussi vient du Sud, le lien est évident.