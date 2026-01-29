Zed s’associe à 1PLIKÉ140 et fait parler la poudre avec Choppa

Zed s’entoure de 1PLIKÉ140 pour le clip officiel de "Choppa", un single sans détour qui mise sur l’impact, l’attitude et une énergie brute. Un visuel direct, taillé pour le rap de terrain.

Dans "Choppa", Zed et 1PLIKÉ140 avancent sans filtre à travers un clip qui assume pleinement ses codes. Décors urbains, présence affirmée et rythme soutenu donnent au morceau une dimension visuelle efficace, pensée pour frapper vite et fort. Ce single s’appuie sur une alchimie naturelle entre les deux artistes, chacun apportant sa couleur et sa manière d’occuper l’espace. Le clip joue sur une mise en scène épurée, laissant toute la place aux flows et à l’énergie dégagée à l’écran. "Choppa" s’inscrit comme un visuel solide du moment.