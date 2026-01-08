Zed et IDS (L2B) chauffent le rap game à "2.80"

Une grosse connexion entre le 93 et le 94, et on peut dire que les deux rappeurs nous ont fait du très bon boulot.

Les vacances c'est fini, et les rappeurs français sont de retour avec la dalle. Zed a décidé de mettre les bouchées double sen cette rentrée et il vient de nous dévoiler un gros morceau en feat avec IDS du L2B, une connexon 93/94 qui tient toutes ses promesses. Sur une instru trap bien lourde, les deux artistes enchaînent les punchlines street, avec des placements efficaces, clairement, du très bon boulot. Le tout appuyé par un clip en noir et blanc tourné en bas du bloc, avec là encore, une ambiance bien "gang gang". On valide fort, et vous ?