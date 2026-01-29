Makala balance Loketo : un clip qui frappe fort et marque son 2026

Makala débarque avec "Loketo", un single énergique visuel qui claque dès les premières secondes. Dans ce clip intense, l’artiste mélange flow tranchant et attitude brute pour imposer une signature unique sur 2026.

Avec "Loketo", Makala propose un clip officiel qui attire instantanément l’attention grâce à une ambiance sombre et puissante. Sur une prod incisive, le rappeur distille des punchlines acérées et une présence scénique qui ne laisse rien au hasard. Le visuel, réalisé avec un sens du rythme visuel et une esthétique marquée, colle parfaitement à l’énergie du morceau et confirme que Makala est en pleine montée dans le rap francophone actuel. Ce single, déjà commenté par les fans sur les réseaux, montre un artiste prêt à imposer son style et à multiplier les hits en 2026, tout en affirmant une identité visuelle forte qui doit tourner en boucle sur YouTube et playlists rap.