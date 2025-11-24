Makala t'ouvre les portes de son "Hôtel Yotsuya"

Makala t'ouvre les portes de son "Hôtel Yotsuya"

Une des sorties les plus folles de cette fin d'année, et clairement une des meilleures.

Le king du rap Suisse est de retour, et ça fait du bien. Makala a décidé de nous rappeler qu'il était bien un des meilleurs rappeurs du game, même si les chiffres vous diront peut-être le contraire. Mais les chiffres, on s'en tape, l'important c'est la qualité, et avec "Hôtel Yotsuya", le rappeur nous montre qu'il n'a rien à envier à personne. Le flow et les placements sont uniques, la prod de Varnish est impeccable, bref, juste bravo. On espère que ça annonce un projet, et que le projet sera du même niveau !

Tags :
rap-fr nouveaute clip suisse sortie makala hotel-yotsuya
