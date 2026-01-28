Singuila fait parler le silence avec "Bébé s’en va", son retour R&B poignant

La légende du R&B français, Singuila, ouvre son année avec le clip de "Bébé s’en va", sorti le 23 janvier. Un single intense où l’artiste revient à l’essence même de son écriture : l’amour qui se fissure quand les mots disparaissent.

Avec "Bébé s’en va", Singuila signe son premier single de l’année et replonge dans ce qu’il maîtrise le mieux : la tragédie amoureuse racontée sans filtre. Sur une production 100 % R&B, il incarne un homme dépassé, qui voit la femme qu’il aime s’éloigner non par trahison, mais par manque d’écoute. Elle ne lui parle plus, se confie ailleurs, et lui réalise trop tard que la rupture est déjà consommée. Porté par un clip sorti le 23 janvier, ce titre chargé d’émotion confirme le retour d’un artiste qui transforme les silences en douleurs universelles, fidèle à l’ADN du R&B français authentique.