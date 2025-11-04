Dave East, Big Sean et Bun B réunis dans le clip de "Man In The Mirror"

Dave East, Big Sean et Bun B réunis dans le clip de "Man In The Mirror"

Pour la réédition de son album "Karma 4", Dave East nous propose encore de la très bonne qualité.

Petite réunion de rappeurs qui sont presque tous des OG pour la nouvelle génération d'auditeurs de rap ! Dave East, 37 ans, tout comme Big Sean, ont allié leurs forces avec Bun B pour le clip du morceau "Man On The Mirror", extrait de la réédition de l'album de Dave, "Karma 4". Un morceau de rappe où ça kicke sans que ça ne sonne vieux, avec une jolie prod, et surtout, de bons couplets. La vidéo est tournée dans la street, et on peut dire qu'ils y sont à l'aise. Rien d'incroyable dans la vidéo, mais la vibe est assez communicative, qu'en pensez-vous ?

rap-us nouveaute clip bun-b big-sean dave-east sortie man-in-the-mirror
